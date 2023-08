Færre politifolk i distriktene siden regjeringen tiltrådte

Tall fra Politidirektoratet (POD) viser at det samlet i løpet av to år har blitt 53 færre politiårsverk i hele politiet, melder Politiforum.

Leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbunds (PF) kaller situasjonen for alvorlig.

– Aldri har beredskap hatt mer fokus, og mens det ellers innen beredskap snakkes om at vi nå må ta dette på alvor og satse, så nedbemanner vi politiårsverk som skal ivareta denne beredskapen, sier hun.

I en epost til nettstedet påpeker statssekretær Geir Indrefjord (Sp) at tall kan fremstilles ulikt, men at den totale bemanningen i politiet har økt med 543 årsverk fra juli 2021 til juli 2023.

Dersom trenden fortsetter, vil Norge i løpet av et par år havne under en dekningsgrad på to politi per 1000 innbyggere, anslår Per-Willy Amundsen (Frp), leder for Stortingets justiskomité.

– For første gang på 10 år synker dekningsgraden i Norge, og det skjer på Senterpartiets vakt, sier han til nettstedet.

Senterpartiet var en sterk kritiker av Solberg-regjeringens politireform. I regjering har de besluttet å åpne 20 politikontor, mange av dem i distriktene.

[ Regjeringen åpner ti nye polititjenestesteder – møtt med hoderysting ]

[ Kommentar: For tre kroner kan du bli kledd naken på et blunk ]