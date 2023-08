DN: NRK har varslet politiet om mystiske oppringninger

I en epost fra sikkerhetsavdelingen i NRK som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, står det at flere i NRK har blitt oppringt av ukjente som har spurt rundt sendekritiske tjenester og etter detaljer om konkrete personer i NRK.

– Telefonsamtalene har vært så spesielle at sikkerhetsavdelingen velger å informere dere, står det i eposten.

NRK har en spesiell funksjon i Norges beredskapsplaner. De har et spesielt ansvar for å sikre befolkningen informasjon fra regjeringen på radio og TV under beredskap eller krig.

Sikkerhetssjef Øyvind Vasaasen i NRK vil ikke si hvor mange oppringninger det kan være snakk om. Han sier at de ikke har grunn til å tro at de som har ringt, har klart å kartlegge interne forhold i NRK. Han er også åpen for at dette kan være uskyldige oppringninger.

[ Kommentar: For tre kroner kan du bli kledd naken på et blunk ]