Tre av fire vgs-elever valgte å annullere norskeksamen

Årsaken var innloggingsproblemer på eksamen 22. mai 2023, ifølge Udir.

Da ble det åpnet for at alle elever i videregående skole som ble berørt av dette, kunne få mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon fra kravet til antall eksamener på vitnemålet.

32.500 elever skulle ta eksamen, men ifølge Udirs oversikt var det kun 9054 som fikk karakter i faget.

Karaktersnittet i norsk hovedmål var på 3,6 i skoleåret 2022/2023, men tar man hensyn til annulleringene stiger snittet til 4,2.

Andelen elever som har fått karakteren 5 eller 6, er over 40 prosent, som er over dobbelt så stor andel som for tilsvarende eksamen i 2018/2019.

