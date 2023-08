Salmar nesten doblet driftsresultatet i andre kvartal

Driftsresultatet er nesten dobbelt av hva det var i fjor da det endte på 883 millioner kroner. Resultatet før skatt endte på 1,76 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Det fremgår også av rapporten at Salmar økte inntektene med nesten to milliarder kroner til 5,89 milliarder kroner.

Salmars markedsverdi lå før dagens tall på i underkant av 69 milliarder kroner, etter et fall på nær 30 prosent det siste året hovedsakelig knyttet til innføringen av grunnrenteskatt, melder E24.

Imot grunnrenteskatt

Selskapet opplyser at de har som ambisjon å fortsette å vokse og skape verdier for samfunnet og for aksjonærene.

– Hvor raskt og hvor mye avhenger i stor grad av virkningene av grunnrenteskatten som er innført i Norge. Ifølge våre foreløpige beregninger utgjør implementeringseffekten alene 2,3 milliarder kroner, sier Salmar-direktør Frode Arntsen.

Salmar opplyser videre at de er sterkt imot regjerings grunnrenteskattmodell. De er for en endring av det samlede skattesystemet og skattenivået for norsk havbruk i «nær og faktabasert dialog» med myndigheter og beslutningstakere.

Saksøker staten

Tirsdag truet Salmar-eier Gustav Witzøe med å trekke selskapet ut av Norge på grunn av grunnrenteskatten. Dagen etter varslet et annet lakseselskap, Mowi, at de vil saksøke staten.

I rapporten skriver Salmar at også de er åpne for eventuelle rettslige skritt knyttet til grunnrenteskatten.

Stortinget har vedtatt en grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent med virkning fra 1. januar 2023. Inkludert selskapsskatt betyr dette en marginalskatt på 47 prosent for havbruk i Norge, ifølge Mowi.

[ Dette vet vi om mannen som trolig tar over som sjef for Wagner-gruppen ]