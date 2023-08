Rødt kritisk til å gi F-16-fly til Ukraina

– USAs regjering har tidligere uttalt at donasjon av F-16 kan øke risikoen for direkte militær konfrontasjon mellom Nato og Russland. Det er også delte meninger om F-16 er det Ukraina trenger nå, hvor raskt de vil kunne ta det i bruk og usikkert om de vil kunne ha flybaser og teknisk personell som trengs for å benytte flyene fra ukrainsk territorium, sier Bjørnar Moxnes (R), som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Rødt var først imot all våpenstøtte til Ukraina, men snudde på landsmøtet i mai. Partiet holdt imidlertid fast på motstand mot å sende kampfly.

– Som vi uttalte da regjeringen i mai erklærte støtte til opplæring og trening av ukrainsk personell på jagerflyet F-16, støtter Rødt at Norge donerer våpen til Ukraina for å forsvare seg mot Russland, men vi vil advare mot å sende kampfly. Vi ønsker at Norge i stedet prioriterer å bidra med mer luftvern, som er effektivt for å slå tilbake russiske bombefly og missilangrep, sier Moxnes i uttalelser sendt til NTB på epost.

