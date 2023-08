Kontrollkomiteen ber regjeringen legge fram egen CCS-vurdering for Melkøya

– Vi mener at regjeringen ikke har fulgt Stortingets vedtak om en skikkelig vurdering av alternativet til elektrifisering av Melkøya. Nå venter jeg at regjeringen svarer grundig på kontrollkomiteens spørsmål. Dette er en alvorlig sak, særlig for alle i Nord-Norge, sier stortingsrepresentant Seher Aydar i Rødt til NTB.

Komiteen viser i brevet til at Stortinget enstemmig har vedtatt at regjeringen skulle gjennomføre sine egne vurderinger rundt karbonfangst og -lagring (CCS). Flere av komiteens medlemmer mener begrunnelsen for vedtaket om å elektrifisere Melkøya-anlegget med landstrøm, i realiteten er Equinors og ikke regjeringens uavhengige vurdering.

Derimot har regjeringen «bare vist til Equinors tidligere anslag» i sin begrunnelse, mener Fremskrittspartiets Terje Halleland, som fremmet det opprinnelige forslaget om egen vurdering for Stortinget.

Ba om uavhengig vurdering

– Stortingets intensjon var å få en vurdering uavhengig av Equinors tidligere anslag. Det finnes flere uttalelser fra forskjellige fagmiljøer om både kostnader og gjennomførbarhet av karbonfangst i stedet for elektrifisering, men regjeringen har altså droppet å gjøre en egen vurdering slik Stortinget ba om, sier Halleland.

Høyre, Ap og Sp støttet ikke forslaget om at komiteen skulle sende brevet. De mener saken ikke engang skulle vært på kontrollkomiteens bord.

– Høyre er sterkt uenig i at dette er en passende sak for komiteen, men det var tilstrekkelig mindretall til at et brev er gått av gårde, skriver komitéleder og Høyre-representant Peter Frølich i en SMS til NTB.

Godkjente Equinors tall

Tidligere i år vedtok Stortinget at regjeringen må foreta «en egen vurdering av om fangst og lagring av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land». I et kortfattet svar på spørsmål fra SV, før saken endte hos kontroll- og konstitusjonskomiteen, viser Olje- og energidepartementet til pressemeldingen om at Melkøya skal elektrifiseres med kraft fra land.

I et av vedleggene framgår det at Oljedirektoratet ble bedt om å gjøre en vurdering, men denne begrenser seg til å gå gjennom og sette godkjentstempel på Equinors vurdering av CCS på Melkøya. Equinor mener at dette vil bli altfor dyrt.

De estimerer kostnaden til 37 milliarder kroner.

I tillegg til SV, er det Rødt, Frp og Venstre som sikrer støtte for å bringe saken in for kontrollkomiteen.

