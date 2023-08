Industripartiet har flere medlemmer enn MDG

Tall som avisen har hentet inn, viser at INP har 158 flere medlemmer enn MDG. Partiene har henholdsvis 11.657 og 11.499 medlemmer.

INP-leder Owe Ingemann Waltherzøe synes det er stas å ha flere medlemmer enn Miljøpartiet.

– Jeg er ikke større menneske enn som så, må jeg innrømme, sier han til Vårt Land.

INP gjør det bra på målinger for tiden og havnet godt over sperregrensen med 5,1 prosent oppslutning i en måling fra Sentio tidligere i uken. I samme måling havner MDG under sperregrensen på 3,5 prosent.

Industripartiet ble grunnlagt i 2020. De ønsker blant annet å si opp EØS-avtalen, den internasjonale Paris-klimaavtalen og å stanse all vindkraftutbygging til havs og på land i Norge.

MDGs største sak er som kjent klima, og partiet vil blant annet fase ut norsk olje og gass innen 2035.

