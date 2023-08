Regjeringen åpner ti nye polititjenestesteder i 2024

De ti stedene er Sørumsand, Rakkestad, Karlsøy, Kvinesdal, Levanger, Nesodden, Sør-Odal, Vaksdal, Åseral og Hemsedal (vintersesong).

– Vi skal styrke det lokale politiet og i dag tar vi første skritt for å skape trygghet for folk over hele landet, sa Emilie Enger Mehl da hun kunngjorde listen på en pressekonferanse onsdag.

Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å åpne 20 polititjenestesteder.

Noen nye, noen gjenåpninger

I fjor ble det opprettet et nytt tjenestested på Magnormoen i Hedmark. I januar la regjeringen fram en liste på ytterligere ni tjenestesteder fordelt over hele landet. Noen av disse har allerede åpnet, mens andre blir åpnet i løpet av året.

Noen av polititjenestestedene er ny-opprettelser, mens andre er gjenåpning av tjenestesteder som tidligere er lagt ned.

Under presentasjonen av de nye tjenestestedene, legger finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vekt på at mange kommuner har ønsket seg lokalt politi på stedet.

– Det har noe å si for folks trygghet at man kjenner sitt lokale politi, at man kan slå av en prat når man møtes. Og det har noe å si at det er kort reisevei til nærmeste polititjenestested, sier Vedum.

Fikk innspill fra kommunene

I forbindelse med arbeidet har regjeringen bedt om innspill fra alle landets kommuner. Tilbakemeldingene, sammen med innspill fra politiet, har dannet utgangspunkt for beslutningen.

Mehl understreker at det i siste instans er en politisk beslutning.

Noen kommuner får nytt polititjenestested på grunn av utfordringer med kriminalitet, lang reisevei eller behov for mer synlig lokalt politi, ifølge justisministeren.

Åpningstid og tjenestetilbud ved det enkelte tjenestested fastsettes av lokalt politi i samråd med kommunen.

