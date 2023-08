Politiet tause om podkast med drepte Jonas Henriksen

– Blir detaljer kjent, kan det skade etterforskningen. Dette bør også vitner som har snakket med politiet være klar over, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt.

I podkasten «Avhørt», som ble spilt inn bare seks dager før han ble funnet drept på Nes i Ådal, forteller Jonas Aarseth Henriksen (30) inngående om blant annet flere ildspåsettelser av tre kjøretøyer med tilknytning til firmaet hans.

Intervjuet etterlater et inntrykk av at det kan ha vært en sammenheng mellom hendelsene og det Henriksen ble utsatt for i en toårsperiode før han ble drept i forrige uke.

Politiadvokat Henriksen har overfor NTB bekreftet at de har teorier om hvorfor Henriksen ble drept og hvem som kan ha vært involvert. Nå understreker hun i en pressemelding at det er vesentlig for politiet å ha kontroll på informasjon og hva som kan tilflyte offentligheten fra etterforskningen.

– Det innebærer også at vi vil være tilbakeholdne med å bekrefte eller avkrefte opplysninger som bringes fram av mediene, heter det.

VG: – Henriksen ble skutt

Det var torsdag i forrige uke at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død ved en hytte på Nes i Ådal.

Etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten, er politiet sikre på at Jonas Henriksen ble drept. Men de vil ikke gå inn på hvilke funn de bygger konklusjonen på og har ikke opplyst om hvordan drapet ble begått.

Kilder opplyser derimot til VG at Henriksen ble skutt og drept. Ifølge opplysninger i «Avhørt»-podkasten var det en kollega av Henriksen som fant ham i bilen langs en lite trafikkert skogsvei i nærheten av hytta i Ådal.

Avdøde er ikke eier av hytta, opplyser Tine Henriksen, og han har tilsynelatende ingen annen tilknytning til den, ifølge medier som har intervjuet hytteeieren. Hytteeieren avkrefter dessuten overfor VG at hun har bestilt arbeid av Henriksens brønnserviceselskap.

Det er tema i etterforskningen hvorfor Henriksen var der han ble funnet.

Leter etter åstedet

Politiet har ikke bekreftet VGs opplysninger om drapsmetoden eller de påståtte omstendighetene rundt funnet. Kine Henriksen poengterer imidlertid at det er sentralt i etterforskningen hvor drapet ble begått og åpner for at funnstedet ikke er åstedet.

– Det å finne ut av hvor han ble drept, er et sentralt spørsmål. Det har vi gjennom etterforskning fått en del informasjon om, og vi har nå et klarere bilde av det. Men vi kan ikke konkludere på det, annet enn at det er sentralt å finne ut av hvor åstedet er, sier hun til VG.

Jonas Henriksen hadde status som fornærmet i en rekke uoppklarte straffesaker de siste to årene. Politiadvokaten vil ikke gå i detalj om hvor mange saker det er snakk om, eller hva slags forhold Henriksen skal ha blitt utsatt for.

– Vi går igjennom alle gamle saker, samt all kjennskap politiet har til fornærmede fra før. Jeg kan dessverre ikke gå mer i detalj, annet enn at vi kartlegger fornærmede og livet hans, samt hvem han har hatt kontakt med. Vi har ikke låst oss til noe konkret, sa Henriksen tirsdag.

Etterforsker bredt

Hun understreket onsdag at politiet er tidlig i etterforskningen, og at etterforskerne «har en bred tilnærming».

Politiet oppfordrer alle som har kjennskap til omstendighetene rundt dødsfallet, til å ta kontakt. Etterforskerne ber om opplysninger og observasjoner av personer eller kjøretøy fra mandag 14. august – fire dager før Henriksen ble funnet drept – til torsdag 17. august i området og innfartsårer inn mot Vestre Bjonevatnet og fylkesvei 2320 fra Bjonevika til Bjoneroa.

Politiet ønsker opptak fra biler med dashbordkamera gjort mellom klokka 5 og 18 torsdag på disse strekningene:

– E16 Hallingby til Nes i Ådal

– Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

– Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg-brua

Politiet har etablert en digital tipsløsning der det også er mulig å oversende bilder eller videoer: www.tips.politiet/sør-øst.

