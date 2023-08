Mann i tenårene fengslet etter knivstikking på Holmlia

– Alle tre er menn i slutten av tenårene, men samtlige er over 18 år, sier politiadvokat Ingrid Hærem til NTB.

To av mennene ble pågrepet mandag denne uken, mens den siste ble pågrepet tirsdag. Alle tre er siktet for grov kroppsskade etter at en mann tidlig i 20-årene ble funnet knivstukket i et leilighetsbygg på Holmlia. søndag ettermiddag. Han ble sendt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet, opplyste politiet tirsdag.

Fengslet i fire uker

Onsdag ettermiddag ble de tre fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Ingen av de tre samtykket til fengsling.

For to av de tre ble det holdt fysiske fengslingsmøter, mens den siste gikk som kontorforretning uten oppmøte.

Så langt er kun den ene kjennelsen offentliggjort, og den viser at den ene av de tre fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud i hele perioden og to uker i isolasjon.

Begrunnelsen er bevisforspillelsesfare.

To av de siktede er avhørt

– Vi har en idé om hva som har skjedd, men vi har ikke hele situasjonsbildet. Etterforskningen er likevel godt i gang og vi bruker mye ressurser på denne saken, sier Hærem.

Hun vil ikke kommentere om politiet leter etter flere mulige involverte på grunn av fare for bevisforspillelse.

Hærem sier at to av de tre siktede har latt seg avhøre, men hun vil ikke gå inn på hva de har forklart i avhørene.

Fornærmede ikke avhørt

Fornærmede er foreløpig ikke avhørt.

– Han har ikke kunnet la seg avhøre fordi han ikke har vært i form etter knivstikkingen og sliter med store smerter. Vi prøver igjen i morgen og ser om han er i bedre form da, sier bistandsadvokat Chamkor Singh Nagra.

