Lakseselskapet Mowi varsler søksmål mot staten

Mowi-sjef Ivan Vindheim hevder skatten er innrettet på en måte som rammer store selskaper urettmessig.

– Vi har testet dette i ledende juridiske miljøer, som sier vi har en god sak, sier Vindheim til VG.

Han mener lakseskatten bryter med EØS-reglene når de minste selskapene betaler mindre skatt på grunn av bunnfradraget i lakseskatten.

– Regjeringen har vært veldig tydelig i sin retorikk om at det er de fem store lakseselskapene de vil ramme, sier Vindheim.

– Vi får nå et helt annet regnestykke, som gjør at vi ikke får investert så mye som vi ønsker. Da er det ikke lønnsomt å være stor. En konsekvens er at selskapene splittes opp og vi får en struktur som er ineffektiv. Ingen er tjent med dette.

Stortinget har vedtatt en grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent med virkning fra 1. januar 2023. Inkludert selskapsskatt betyr dette en marginalskatt på 47 prosent for havbruk i Norge, ifølge Mowi.

