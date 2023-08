Godsselskap: Taper over én million kroner daglig med stengte jernbaner

CargoNet, som eies av Vy, kjører vanligvis seks tog på Dovrebanen hver dag, men det sa stopp etter at banen ble stengt da Randklev jernbanebru i Ringebu kollapset 14. august, melder Teknisk Ukeblad.

– Alt stopper opp mellom Oslo og Trondheim. Våre kunder må bokstavelig talt finne andre veier på denne strekningen, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i CargoNet til tidsskriftet.

Da Dovrebanen stengte, flyttet godsselskapet togtrafikken til Rørosbanen. Tirsdag måtte også denne stenges på grunn av skader etter styrtregn.

Det er ventet at Rørosbanen åpner opp før Dovrebanen. Lundeby anslår at tapet reduseres til rundt én million om dagen når Rørosbanen åpner.

Situasjonen i selskapet er krevende, sier Lundeby, men legger til at det foreløpig ikke er snakk om permitteringer. NHO tok i forrige uke til orde for en kompensasjonsordning for jernbaneselskaper som nå sliter, noe CargoNet stiller seg bak.

