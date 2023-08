Rapport: Få ukrainske flyktninger er i jobb i Norge

Sammenlignet med andre land er relativt få ukrainske flyktninger i jobb i Norge. Det går fram av en rapport fra en regjeringsutnevnt arbeidsgruppe, som siden mai i år har sett på sysselsettingen av ukrainske fordrevne.

Gruppen har vært ledet av fylkesdirektør Merethe Prytz Haftorsen i Nav Rogaland. Rapporten ble diskutert på et møte i regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet tirsdag.

– Arbeid er viktig for den enkelte og for fellesskapet, og det er nøkkelen til god integrering. I dag er det et stort behov for arbeidskraft i Norge. Samarbeidet med partene i arbeidslivet er helt avgjørende for å få flere ukrainske flyktninger ut i jobb, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Sju prosent sysselsatt

Per april i år var om lag 1860 av dem som har flyttet fra Ukraina til Norge siden starten av 2022, registrert med arbeid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samme måned hadde 27.636 personer fått innvilget kollektiv beskyttelse fra Ukraina i aldersgruppen 18–66 år. Det tilsvarer et sysselsettingsnivå på sju prosent.

De fleste av disse er sysselsatt innen jordbruk, skogbruk og fiske, og overnattings- og serveringsvirksomhet.

Språkbarrierer og omsorgsoppgaver

Nav har registrert et noe høyere sysselsettingsnivå i denne gruppen på 11,2 prosent ved utgangen av juni i år, står det i rapporten.

Arbeidsgruppen trekker fram flere mulige forklaringer på at såpass få ukrainske flyktninger er i jobb, tross høyt utdanningsnivå:

Erfaringen er at mange takker ja til å delta i introduksjonsprogrammet heller enn å gå rett ut i arbeid.

Det er ikke gitt at flyktningenes kompetanse samsvarer med de lokale behovene for arbeidskraft. Det har også vist seg at mange i målgruppen ikke nødvendigvis har arbeidserfaring som er relatert til den formelle utdanningen deres.

Språkbarrierer er ofte en hindring for å komme raskt i arbeid.

Mange av de fordrevne fra Ukraina har omsorgsoppgaver overfor barn og eldre, og er ofte alene om omsorgen.

Arbeidsgruppen har også sett på sysselsettingsgraden i våre naboland: I Finland var omtrent en femdel av arbeidsføre flyktninger fra Ukraina i arbeid per mars i år, mens i Danmark var nærmere halvparten av de fordrevne mellom 16 og 66 år sysselsatt per august. Tallene er ikke nødvendigvis direkte overførbare til Norge.

Anbefaler digital norskopplæring

Arbeidsgruppen kommer med en rekke anbefalinger til hvordan regjeringen kan få flere ukrainere raskt i jobb.

Blant annet at sentrale myndigheter «tydeliggjør sin forventning om rask overgang til arbeid, selv om arbeidet ikke nødvendigvis matcher medbrakt kompetanse og erfaring.»

Regjeringen blir også bedt om å legge til rette for mer fleksible tilbud om norskopplæring, samt utvikle et nasjonalt tilbud om digital norskopplæring.

Arbeidsgruppen anbefaler dessuten en mer fleksibel ordning for lønnstilskudd hvor dette kan innvilges direkte via flyktningtjenesten i kommunen, sammen med mulige arbeidsgivere. Lønnstilskudd vil si at Nav går sammen med arbeidsgiver om å betale deler av lønnen til arbeidstakeren.

