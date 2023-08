Nav: Rekordmange nye AFP-mottakere første halvår

Ved utgangen av juni mottok 118.900 personer avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, en økning fra samme tidspunkt i 2022 på 9 prosent. Men økningen fra første halvår i fjor til første halvår i år er på hele 11 prosent, viser ferske tall fra Nav.

Nav påpeker at årets 5900 nye AFP-mottakere er det høyeste antallet i løpet av et halvår siden ordningen trådte i kraft i 2011.

Forrige rekord var fra første halvår 2012, med 5800 nye personer. I samme periode i 2022 var antallet nye mottakere 5300.

AFP i privat sektor ble innført som ny ordning i 2011. Fordi deler av ytelsen er livsvarig, har det vært ventet at antall mottakere hvert år ville øke, noe som også har slått til. Årsaken til økningen er primært at et høyere antall personer kommer inn i AFP-ordningen enn antallet som går ut.

I 2013 var det 24.860 AFP-mottakere. Ti år senere, ved utgangen av 2023, kan det nærme seg fem ganger så mange.

27,4 prosent av mottakerne er nå kvinner og 72,6 prosent er menn.

Hele 83,8 prosent av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år. Bare 2,7 prosent tar ut AFP ved 67 år eller senere.

