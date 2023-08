Altinget: Venstre sikrer støtte for å ta Melkøya-saken til kontrollkomiteen

Fra før har det vært kjent at Rødt, Frp og SV ønsket å bringe saken inn for kontrollkomiteen, slik at den skal kunne gjøre egne undersøkelser rundt vurderingene bak vedtaket om å elektrifisere Melkøya-anlegget.

Nå skriver Altinget at også Venstre ønsker å ta saken inn for komiteen.

Dermed er det tilstrekkelig oppslutning – fra flere enn en tredel av komiteens ti medlemmer.

SV «svært overrasket»

De fire partiene mener regjeringen ikke har fulgt opp et enstemmig stortingsvedtak om en vurdering av karbonfangst- og lagring på Melkøya. De vil derfor gjøre undersøkelser og stille spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg er svært overrasket over at regjeringen ikke har gjort en grundigere jobb i Melkøya-saken. Det er ganske utrolig, sier partiets miljø- og energipolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, til NTB.

9. august ba han om å få tilsendt vurderingen Olje- og energidepartementet har gjort av å ta i bruk karbonfangst og -lagring (CCS) for å kutte utslippene fra Equinors anlegg på Melkøya. Tirsdag fikk han omsider svar.

Kort svar

Tidligere i år vedtok Stortinget at regjeringen må foreta «en egen vurdering av om fangst og lagring av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land».

Men i det svært kortfattede svaret viser departementet bare til sin egen pressemelding fra 8. august, da regjeringen kunngjorde at Melkøya skal elektrifiseres med kraft fra land.

Oljedirektoratet ble bedt om å gjøre en vurdering, men denne begrenser seg til å gå gjennom og godkjenne Equinors vurdering av at CCS på Melkøya blir for dyrt.

– Dette er ingen egen vurdering. Dette er en kopi av Equinors tall og argumentasjon, sier Haltbrekken til NTB.

