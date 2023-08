Liv Ullmann og flere med støttebrev for Assange

Ifølge Klassekampen var blant andre Agnete Haaland, Vibeke Løkkeberg og Liv Ullmann til stede ved den britiske ambassaden i Oslo da brevet ble overlevert.

– Han skal frikjennes. Han er en australier og skal ikke utleveres fra England til Amerika og risikere en dom for det han opprinnelig gjorde: Å avsløre forferdelig skittent spill fra amerikanerne. Det kan gjelde hvem som helst som gjør noe slikt, sier Ullmann til avisa.

Her i landet jobber blant andre Norsk Presseforbund, Redaktørforeningen og Norsk Journalistlag for at Assange skal bli løslatt.

[ Liv Ullmann lengter hjem: Takker den norske janteloven for at hun aldri ble «høy på pæra» ]