Frp krever Høyre-garanti mot samarbeid med MDG

– Vi ønsker en garanti fra Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg om at Høyre ikke vil samarbeide eller gå i byråd med MDG etter valget. Det fortjener velgerne et svar på, sier førstekandidat Magnus Birkelund i Oslo Frp til Aftenposten.

MDG har styrt Oslo sammen med Arbeiderpartiet og SV siden 2015, men formelt er de et blokkuavhengig parti som kan samarbeide både med høyre- og venstresiden. Nå krever Birkelund og partileder Sylvi Listhaug garantier mot at Høyre ikke vil samarbeide med MDG i de store byene.

Listhaug krever en sentral stoppordre fra Høyre mot å sette seg rundt forhandlingsbordet med MDG.

Høyres nestleder Henrik Asheim vil ikke imøtekomme kravet fra Frp-lederen.

– Det ville være rart å nekte våre lokalpolitikere å sitte rundt et forhandlingsbord for å prøve å finne flertall for vår politikk, sier han.

Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, gir ingen eksplisitt garanti, men sier at det er unaturlig for Høyre å samarbeide med MDG.

– Høyre går til valg på et samarbeid med Venstre, Frp og KrF, sier han.

