Dødstallene stiger for bukspyttkjertelkreft

963 kvinner og menn døde av bukspyttkjertelkreft i 2022, viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret. I 2021 var det 834 dødsfall, og i årene før det lå antall døde rundt 800.

Samtidig er antall personer som får diagnosen hvert år, omtrent den samme. Forekomsten har vært ganske stabil på rundt 1000 nye tilfeller i året.

– Vi ser ikke noen tilsvarende økning i antall dødsfall for noen andre kreftsykdommer – heldigvis – men dette understreker bare hvor viktig det er med mer satsing på bukspyttkjertelkreft, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Samtidig erkjenner ekspertene at det veldig høye dødstallet i 2022, kan være litt tilfeldig.

Sinken i klassen

Kreftforeningen slår alarm om utviklingen i en kronikk i Aftenposten mandag, og etterlyser økt satsing for å bedre situasjonen. Der heter det blant annet at de som har jobbet lenge med kreft, opplever det som at bukspyttkjertelkreft er blitt «sinken i kreftklassen».

– Hva må til for å få et etterlengtet gjennombrudd for bukspyttkjertelkreft? Kan denne krefttypen bli kvitt verstingstempelet, er blant spørsmålene.

Vanskelig å oppdage

En årsak til høy dødelighet, er at diagnosen kreft i bukspyttkjertelen ofte settes sent. Symptomene er ofte diffuse, lite uttalte og kan variere. Pasientene lar være å gå til legen, og når de gjør det, har ofte sykdommen spredt seg.

– Håpet er at forskerne klarer å finne en måte å oppdage bukspyttkjertelkreft på et tidligere tidspunkt. Da vil flere kunne overleve kreftformen mer enn 8 av 10 dør av i dag, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

