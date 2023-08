Brenna vil lovfeste krav om at fremtidens lærere må ha lærerutdanning

– Vi vil ikke avskilte noen, men sørge for at fremtidige lærere har formell lærerkompetanse, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

Flere partier har opp gjennom årene krevd at det skal lovfestes at lærere i norsk skole skal ha pedagogisk utdanning for å bli ansatt.

Nå har regjeringen gått sammen med Utdanningsforbundet, Lektorlaget, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og KS om å lovfeste et fremtidig krav om dette.

Brenna understreker at hun ikke vil ta bort dagens mulighet for skoleeier til å ansette midlertidig der det er mangel på kvalifiserte lærere. Det kan imidlertid bli aktuelt å justere kravene i loven slik at reglene enda bedre legger til rette for at kommunene og fylkeskommunene ansetter folk på vilkår om å fullføre en lærerutdanning.

