Advokat tiltalt for grovt underslag mot pleietrengende kvinne

Den tidligere advokaten i 70-årene og en sykepleier 50-årene er tiltalt for henholdsvis grovt underslag og medvirkning til deler av grovt underslag. Påtalemakten mener de to samarbeidet om å tilegne seg til sammen 7,6 millioner kroner fra en pleietrengende kvinne i 90-åra, hovedsakelig via gavebrev, skriver Dagbladets Børsen.

– Dette ble gjort selv om fornærmede, på grunn av svekket helse, ikke forsto betydningen av gavebrevene, og var svært lett å lede, skrev Økokrim i en pressemelding da tiltalen ble kjent.

Der kommer det fram at advokaten skal ha utferdiget flere gavebrev på vegne av fornærmede til den tidligere sykepleieren og seg selv. Deretter skal han ha overført til sammen 5,4 millioner kroner til sykepleieren og to millioner kroner til seg selv.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Her handler det om en eldre sårbar person som er blitt utnyttet av dem som skulle passe på henne, sier Anne Glede Allum, statsadvokat i Økokrim, til Dagbladet.

Både mannen og kvinnen nekter straffskyld. De hevder gavene ble gitt frivillig og at fornærmedes helsetilstand tilsa at hun var fullt innforstått med hva gavene besto i.

Rettssaken starter i Oslo tingrett torsdag. Det er satt av over en måned til saken.

