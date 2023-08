Tre personer varetektsfengslet etter stort narkobeslag i Trøndelag

De tre, to menn og en kvinne i 20- og 30-årene, ble søndag varetektsfengslet av Trøndelag tingrett i fire uker, med fullstendig isolasjon de første to ukene. Det er også brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden, skriver NRK.

Retten viser blant annet til stor fare for bevisforspillelse, da det er flere siktede i saken som ikke bør få anledning til å ha kontakt.

Mennene ble pågrepet fredag, mens kvinnen ble pågrepet lørdag. En av mennene godtok kjennelsen fra tingretten, den andre har tatt betenkningstid. Kvinnen anker kjennelsen til lagmannsretten.

To av de tre siktede er svenske, og ifølge fengslingskjennelsen skal det angivelige lovbruddet være knyttet til «innførsel fra Sverige til Norge», skriver Adresseavisen.

Politiadvokat Gørill Gyllan forteller til avisa at det var Tolletaten som anmeldte saken.

– Det er en rutinekontroll som gjør at vi kommer over partiet og det er gjennom samarbeidet med Tolletaten at vi skjønner at det er flere aktører i saken, sier hun.

