Mye regn skaper trafikktrøbbel på Østlandet

Trafikanter ble blant annet bedt om å kjøre ekstra forsiktig på E6 ved Abildsøkrysset, der venstre felt i retning Moss var stengt i en periode søndag morgen på grunn av vannansamling i veibanen.

– Mye vann i veibanen rett før krysset i retning mot Oslo. Fare for vannplaning, skrev Vegtrafikksentralen Øst på X/ Twitter i 7-tiden.

Det har også vært trafikkuhell på E6 i Sarpsborg søndag morgen. Også her tror Vegvesenet at vannplaning kan ha vært årsaken. I tillegg er det oversvømmelse i Olav Haraldssons gate i byen, og sør for Sarpsborg stasjon er det opp mot 50 centimeter vann i veibanen. Vegtrafikksentralen sier klokken 11.12 at entreprenør er på stedet og at det er bestilt slamsuger.

Trafikkoperatør Trude Lindstad i Statens vegvesen forteller TV 2 at det stort sett er langs de største veiene i Oslo og omegn at det har vært trafikale utfordringer i morgentimene.

– Nå må bilistene være ekstra oppmerksomme, sier hun.

Det er meldt regn utover dagen, men det vil etter hvert gå over til regnbyger.

[ Rødt ber om garanti etter ekstremværet Hans: – Kan ikke tas fra eldreomsorgen ]