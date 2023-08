Blodbanken beklager etter hasteinnkalling

– Vi må prøve å ikke rope for høyt, slik at vi risikerer å uroe befolkningen, noe som nok skjedde denne gangen, sier blodbanksjef Einar Kristoffersen til Bergens Tidende (BT).

I en SMS fredag skrev blodbanken at det var «akutt behov for blod grunnet en alvorlig ulykke», men de ønsket ikke å si hva det dreiet seg om. Reaksjonene førte til at politiet til slutt ble nødt til å gå ut å presisere at det ikke hadde skjedd en katastrofehendelse.

– Jeg vet ikke om jeg vil slutte å bruke ordet «alvorlig», men jeg noterer meg at det ble en voldsom trigger, sier Kristoffersen til BT.

Etter det avisen kjenner til skal ulykken blodbanken refererte til ha skjedd tidligere denne uka, uten at mange personer var involvert. Det var vært en rekke ulykker i Vestland, blant annet i trafikken, den siste uka.

[ Haukeland sykehus hasteinnkaller blodgivere grunnet alvorlig ulykke ]