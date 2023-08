Arfan Bhatti har fått 30.000 kroner i erstatning av staten

I straffesaken var Bhatti siktet for grov befatning med skytevåpen og ammunisjon. I juli 2019 sendte den nå terrorsiktede 46-åringen et erstaniningskrav på flere hundre tusen kroner.

Nå har han fått en erstatning på 30.000 kroner, bekrefter Bhattis forsvarer John Christian Elden overfor Nettavisen.

– Vi er veldig glad for at Bhatti nå er renvasket i en sak der han var anklaget for å ha befatning med våpen. Staten fastslår også at de har brutt menneskerettighetene, og har gitt ham erstatning. Det er basert på at staten brøt menneskerettighetene hans ved å bruke altfor lang tid på å henlegge en straffesak mot ham som viste seg å være feil, sier Elden til avisen.

Bhatti ble etterlyst internasjonalt etter at han ble siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni i fjor. Få dager senere ble han pågrepet av pakistansk politi. Han nekter straffskyld.

Han er begjært utlevert til Norge, men enn så lenge står begjæringen ubesvart fra pakistanske myndigheter.

Flere av rettsmøtene som har vært planlagt i pakistansk rett, har enten blitt avlyst eller utsatt, mens fengslingen stadig har blitt forlenget.

