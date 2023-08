Vedum og Støre sier nei til å ta grep mot bankenes rentefest

Av Marius Helge Larsen/NTB og Gunnhild Hokholt Bjerve/NTB

– Det viktige er at vi fortsatt har så mange i jobb at vi holder folk i arbeid og at folk får tilgang på lån til forhåpentligvis lavere renter. Jeg håper vi ser at prisstigningen nå flater ut og går ned, og at også rentene går ned, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I partilederdebatten i Arendal torsdag ble bankene anklaget av SV-leder Kirsti Bergstø for å drive med et «bankran» av folk med lån.

Overfor NTB tar hun til orde for hardere regulering og avviser ikke at det kan bli et tema i budsjettforhandlingene til høsten.

– Man kan kreve at renter på innskudd og boliglån i hvert fall skal følge hverandre. Det vet vi at det er regler for i andre land. Det er mulig å gjøre også i Norge, sier Bergstø til NTB.

Støre ber folk følge med selv

Men Støre vil ikke gripe inn på den måten. Han oppfordrer folk til å følge med på hva bankene gjør.

– Hvis de føler at en bank setter for høye renter, så må de vurdere om det er et bedre alternativ, sier han.

– Bergstø kalte det et bankran? Hva tenker du om det?

– Jeg bruker ikke de ordene, men målet er nå å få prisstigningen og rentene ned.

Rødt: Bankene trenger ikke øke renter

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen hevdet i debatten at bankene har hatt 13 milliarder kroner i overskudd bare det siste året.

Etterpå medgir hun at det var feil. Det riktige er at bankenes netto renteinntekter har økt enda mer – med 15 milliarder i første halvår sammenlignet med første halvår i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bankenes totale rentenetto var 62,4 milliarder kroner i første halvår.

– Den gode nyheten etter sentralbankens renteheving er at bankene ikke trenger å øke rentene. De har allerede lagt alt for tjukt på. De bør holde sin rente ut til oss helt i ro, sa hun.

[ Avviste å ha utnevnt høyrefolk bare fordi de er høyrefolk ]

Vedum tipser om finansportal

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) oppfordrer i likhet med Støre folk til å benytte forbrukermakten og bytte bank dersom de betaler for mye.

Han tipser om Finansportalen, som er myndighetenes egen portal for å sjekke prisene på finanstjenester.

– Vi går ikke inn og styrer hver enkelt bank. Dette er et verktøy vi har lagd, som gjør at hver enkelt kunde kan få sjekket ut og presset sin bank.

– Men tenker du at det kan være nødvendig med mer regulering av bankene? Og sørge for at de ikke setter opp rentene for mye?

– Vi har veldig streng regulering i Norge. Vi er opptatt av å ha solide og ordentlige banker, og også at det er veldig strengt når du skal få lån, sier Vedum.

[ Kommentar: Takk sperregrensa for at disse ikke styrer landet ]

Vil ha politisk styring

SV-leder Kirsti Bergstø mener at det ikke er forbrukerne som skal ta hovedansvaret for å holde bankene i øret.

– Det er et politisk ansvar å sørge for at bankene ikke får en skyhøy fortjeneste, sier hun.

– Hvorfor kaller du det et bankran?

– Hvis du ser hvor mange som sliter med renter nå, og med regninger i dyrtiden og på bankenes elleville fortjenester i den samme situasjonen – da er det vanskelig å kalle det noe annet enn et bankran. Altså banker som raner vanlige folk, sier hun.

[ Kommentar: Erna kom aldri til hektene igjen ]

[ – Det er det forbudt å mene i framtida! Forbudt! ]