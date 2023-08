TV 2 anslår kutt på 400 millioner – utelukker ikke nedbemanning

– Mediebransjen er under sterkt press i Norge og globalt. Samtidig skaper den teknologiske utviklingen behov for nye og større investeringer som TV 2 bør og må ta. Betydelig økte priser på produksjon og attraktivt innhold, en svekket norsk krone og økt konkurranse rammer alle redaktørstyrte medier. Det får nå konsekvenser også for TV 2, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 til sin egen kanal.

Foreløpig anslag er et kostnadskutt på 400 millioner kroner.

Sandnes sier at han ikke kan utelukke nedbemanning.

– Vi skal nå snu alle steiner og se på innsparingsmuligheter i hele virksomheten, sier Sandnes.

Kampanje skriver at TV 2 i fjor hadde en omsetning på rekordhøye 6,61 milliarder kroner, men at driftsresultatet falt fra 503 millioner kroner i 2021 til fjorårets 77 millioner kroner som følge av svakere makroøkonomi, bortfallet av Premier League og distribusjonskonflikt.

Denne uka ble det kjent at TV 2 har levert søknad til Kultur- og likestillingsdepartementet om en ny periode som kommersiell allmennkringkaster.

[ Sporer et nytt og svært mutert koronavirus ]