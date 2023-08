Ny koronavariant skaper bekymring: – Vesentlig forskjell

Av Ole Henrik Tveten/NTB

Den nye varianten har fått navnet BA 2.86. Til forskjell fra «vanlige» varianter av koronaviruset, skiller denne seg ut ved at den har svært mange endringer i viruset.

Om den smitter lettere, er farligere eller unngår immunitet bedre, vites ikke.

– Det er fortsatt for tidlig å si hvilke egenskaper dette viruset har, sier seksjonsleder i FHI Karoline Bragstad til NTB.

– Jeg forstår at folk kan bli lei av å høre at «nå har det kommet en ny variant», men denne er vesentlig forskjellig fra de andre vi har sett. Derfor gir det litt mer bekymring at en sånn variant oppstår og allerede finnes i flere forskjellige land enn de andre variantene, sier Bragstad.

Så langt er den ikke påvist i Norge.

Kun fire påviste tilfeller

Derimot har den blitt påvist i USA, Storbritannia, Danmark og Israel – og man kjenner kun til fem tilfeller, to av dem i Danmark. At den er påvist i så forskjellige land gir forskerne grunn til å tro at varianten allerede er utbredt i verden og at den har sirkulert en stund.

– Når vi studerer viruset i detalj kan det se ut som viruset har vært i omløp ett år, kanskje mer, et sted i verden, sier Bragstad.

– Så langt har vi ingen grunn til å tro at varianten vil gi andre symptomer enn variantene vi allerede har i omløp, men det er ennå tidlig å si noe om med kun fem kjente tilfeller.

Hun sier at en konsekvens av alle endringene kan være at viruset ikke har de rette egenskapene som skal til for å gi en stor smittebølge.

– Det er mye vi ikke vet enda, men i og med at viruset i seg selv er så endret, vekker det en spesiell interesse, sier seksjonslederen.

Står ikke på bar bakke

Varianten har i rekordfart havnet på WHO sin liste over varianter som skal overvåkes særskilt, men det er ennå for få tilfeller til å kunne kategorisere den som en bekymringsvariant.

Bragstad sier at de i løpet av de neste ukene trolig vil få flere svar og at man bedre vil forstå egenskapene til den nye og svært muterte varianten av viruset. Hun sier at vi denne gangen ikke står på bar bakke, slik man har gjort tidligere i pandemien.

– Mange av oss har blitt smittet flere ganger, vi har vaksinasjon og en viss immunitet i befolkningen. Så dersom den lett skulle spre seg, vil ikke det nødvendigvis bety at vi får mer alvorlig sykdom. Men det er mye vi ikke vet ennå.

– Viruset som nå er oppdaget er så ulikt de virusene vi har sirkulerende for tiden at vi tror det kan være av betydning.

Regner med mer smitte

Det siste året har omikronvarianten vært dominerende i Norge, men ifølge Bragstad er det ikke usannsynlig at BA 2.86 blir den nye dominerende varianten. Varianten som tar over etter Omikron, kommer til å få navnet Pi.

– Uansett hvilken variant vi får i vinter, regner vi med litt mer koronavirus i omløp enn vi har hatt i sommermånedene. Det er jo et luftveisvirus, så vi venter litt mer smitte, sier Bragstad.

Hun oppfordrer alle som er i risikogruppen til å sikre seg en oppfriskningsdose av koronavaksinen.

– Vi har tidligere sett at koronavaksinen gir god beskyttelse mot nye varianter som har kommet. Vi har ikke grunn til å tro at det er annerledes denne gangen.

