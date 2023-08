Norske reiselivsbedrifter får ikke betalt av bookingside

VG skriver om en Facebook-gruppe ved navn «Booking.com is not paying its hosts» som i skrivende stund har drøyt 1500 medlemmer, derav mange fra Norge.

Selskapets gjester betaler for overnattingene sine til Booking.com, som trekker en provisjon før de overfører resten til bedriften som arrangerer overnattingen.

Ifølge BBC foregår det planlagt vedlikehold i selskapets IT-systemer som fører til at mange bedrifter nå ikke får pengene sine. Vedlikeholdet har tatt mye lenger tid enn forventet, og dermed er også en rekke utbetalinger til mindre reiselivsbedrifter forsinket – midt i høysesongen.

– De har enorm makt over små og mellomstore reiselivsbedrifter. Vi får 80–90 prosent av gjestene til våre tre anlegg i Lofoten fra Booking.com. Når pengene uteblir, sliter vi, sier Kim Kjosnes hos utleieren Lofotferie til Dagens Næringsliv.

VG har fått en uttalelse fra Booking.coms hovedkontor der de beklager forsinkelsene, og sier de aller fleste partnerselskapene nå har mottatt pengene Booking.com skylder.





