Antall dødsulykker med MC nesten halvert siden fjoråret

– Tallene viser at den økte innsatsen for trafikksikkerhet, holdningskampanjer og det gode arbeidet hos alle som hver dag jobber med MC-sikkerhet, gir resultater, sier Naf MC-leder Jan Harry Svendsen i en pressemelding.

Han advarer samtidig mot at dette må bli en sovepute. Han sier at nullvisjonen for null drepte og null hardt skadde også gjelder for motorsyklistene.

– Selv om antall drepte på MC nå går tilbake, må vi fortsette å holde trykket oppe.

Svendsen sier det til syvende og sist er den enkelte motorsyklist som kan gjøre mest for å øke egen sikkerhet.

– Det handler om å ikke ta sjanser og å kjøre med stor sikkerhetsmargin. Gjør man det, har man handlingsrom til å reagere dersom noe skulle skje, sier Svendsen.

