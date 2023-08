Vedum erklært uønsket av Karasjok Senterparti

– Vedum har tatt kontakt med oss og vil gjerne komme i løpet av høsten, men han er ikke velkommen hit, har medlemsmøtet gitt klar beskjed om, sier lokallagsleder Anne Toril Eriksen Balto til VG.

Bakgrunnen er striden om elektrifiseringen av Equinors gassanlegg på Melkøya. Senterpartiet har et landsmøtevedtak som slår fast at de er imot planene, men Vedum var likevel med på kunngjøringen av at regjeringen har vedtatt å gjøre dette i forrige uke.

I en innkalling til et medlemsmøte har styret i Karasjok Sp oppfordret til at man stemmer på andre partier enn Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De ber velgerne stemme på en av de samiske listene som stiller til valg i kommunen.

Lokallaget ønsker å få besøk av Per Olaf Lundteigen, som de mener er en «sann Sp-politiker som forstår oss i Nord-Norge».

[ Ap vurderer å kalle inn Erna Solberg til høring om habilitet ]

[ Bekymret for dyrtida: – Norge vil forandre seg ]