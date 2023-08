Kronprinsparet imponert over flomrammede i Innlandet

Dette er andre gang på en uke kronprinsparet kommer tett på folk som har opplevd ekstremværet Hans’ voldsomme herjinger.

Første stopp på besøket i Østre Toten var hos Gunn Helen Skogen Rebne og Vegard Rebne, som ifølge Totens Blad fikk Lenaelva på voldsomt besøk i forrige uke.

– Fin innsats

Natt til tirsdag i forrige uke fikk rundt 30 husstander langs Lenaelva melding fra kriseledelsen i kommunen om at de burde evakuere fordi det var fare for at elva skulle stige kraftig. Familien viste kronprinsparet bilder av hvordan vannet hadde kommet faretruende nær huset.

Gunn Helen fortalte også hvor betryggende det hadde vært å vite at Sivilforsvaret passet på.

– Det er bra, de har gjort en fin innsats denne uka, kommenterte kronprins Haakon.

Selv da elva gikk tilbake, var det instruks om å holde god avstand til Lenaelva, fordi kanten kunne være løs og farlig å tråkke på.

Besøker kollapset bru

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit skal videre til Bygdestua. Besøket inkluderer flomrammede og representanter for Røde Kors, Sivilforsvaret og kommunens ledelse.

Senere på dagen skal kronprinsen også besøke flomrammede i Ringebu kommune. Her skal han blant annet få en orientering om brokollapsen over Lågen, møte evakuerte og berørte næringsdrivende.

Kronprinsen besøkte lørdag Hønefoss og Søndre Land og traff berørte på Klækken hotell, som er gjort om til senter for evakuerte.

