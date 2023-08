Nato-topp nyanserer uttalelse om Ukraina: – Det ble feil

– Min uttalelse om dette var en del av en større diskusjon om mulige fremtidige scenarioer i Ukraina, og jeg burde ikke sagt det på den måten. Det ble feil, sier Jenssen til VG.

Tirsdag deltok han i en debatt under Arendalsuka. Der kom han med en uttalelse som vakte stor oppsikt også i Moskva og Kyiv:

«Jeg tror at en løsning kan være at Ukraina gir opp territorium, og får et Nato-medlemskap i retur», sa Jenssen.

På spørsmål om det er Natos syn at Ukraina må avgi landområder for å oppnå fred med Russland og et fremtidig medlemskap i Nato, viste Jenssen til at diskusjonen om mulig status etter krigen allerede er i gang. Han la også til at spørsmål om å avgi territorium til Russland er reist av andre.

– Jeg sier ikke at det må bli slik. Men det kan være en mulig løsning, svarte Jenssen.

Jenssen sier til avisen at han har behov for å nyansere uttalelsen, etter at sitatene gikk verden rundt i en rekke medier tirsdag:

– Dersom, og jeg understreket dersom, man kommer til det punktet at man kan forhandle, vil den militære situasjonen på bakken, territorium, hvem kontrollerer hva, stå helt sentralt, og vil nødvendigvis ha avgjørende påvirkning på hvordan et mulig utfall av denne krigen vil se ut. Nettopp derfor er det jo også avgjørende viktig at vi støtter ukrainerne med det de trenger, sier Jenssen.

