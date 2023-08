Kraftig økning i innleie av vikarer i Helse-Norge

Norske kommuner bruker stadig større summer på å leie inn vikarer til sykehjem og helsehus, skriver VG.

Tall avisen har hentet inn, viser at de elleve mest folkerike kommunene de siste seks årene har økt bruken fra 251 millioner kroner til 1,1 milliard kroner. Tallene viser innleie av vikarer for sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og leger gjennom eksterne byråer.

Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, sier at stadig flere sykepleiere går over til å jobbe i vikarbyråer – ofte på grunn av bedre lønn og arbeidsvilkår.

– Det beste for pasientsikkerhet og helsetjenesten er å ansette folkene sine i faste, hele stillinger, og at det god nok bemanning til at man orker å stå i jobben, sier Naustvik.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen jobber med å redusere bruken av innleie og har gitt sykehus beskjed om å begrense vikarbruken.

