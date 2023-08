Kraftig fall for Høyre på ny meningsmåling

Målingen i Vårt Land og Dagbladet viser at Høyre fortsatt ligger an til å gjøre et godt kommunevalg, med en oppslutning på 25,2 prosent. Det er 5,1 prosentpoeng bedre enn i kommunevalget i 2019, men altså en kraftig nedgang fra forrige måling i juni.

– Dette er gode tall. Det ville vært et av Høyres beste kommunevalg noensinne om dette ble valgresultatet, så det er et veldig fint utgangspunkt for de fire siste ukene av valgkampen. Det er som vi har sagt hele tida: Vi må kjempe for velgerne helt fram til valglokalene stenger, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagbladet.

Blant de andre vinnerne på målingen er Venstre (4,9 prosent, opp 1,7 prosentpoeng) og SV (8,2 prosent, opp 1,6 prosentpoeng). Venstres framgang er utenfor feilmarginen.

Partienes oppslutning på målingen er som følger: Høyre 25,2 (-6,5), Ap 20,6 (-0,7), Sp 10,4 (+0,9), Frp 9,1 (+0,8), SV 8,2 (+1,6), MDG 5,6 (+0,7), Venstre 4,9 (+1,7), Rødt 3,9 (-0,6), INP 3,8 (+1,5), KrF 3,6 (+0,1), og Andre 4,7 (+0,7).

Målingen ble gjennomført av Norstat for Vårt Land og Dagbladet i perioden 8.–14. august. De intervjuet 993 personer, og feilmarginene i målingen spenner fra 0,4 til 3,2 prosentpoeng.

