Fyllingsgraden opp med 3,8 prosentpoeng

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 77,8 prosent. Det er magasinene i Sørvest-, Midt- og Nord-Norge som trekker ned.

I Øst-Norge ble det satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt høyeste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Der lå nivået på 102 prosent, opp 12,5 prosentpoeng fra uken før.

I Sørvest-, Midt- og Nord-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Sørvest-Norge lå nivået på 75,37 prosent, opp 2,1 prosentpoeng fra uken før. I Midt-Norge lå nivået på 76,88 prosent, opp 5,7 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 69,38 prosent, opp 1,5 prosentpoeng fra uken før.

I Vest-Norge lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året. Der lå nivået på 83,57 prosent, opp 5,9 prosentpoeng fra uken før.

