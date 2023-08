Fengselsbetjenter blir psykisk syke av jobben: – Det haster med tiltak nå, mener tillitsvalgte

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) mener det haster med tiltak nå.

Tommy Fredriksen, nestleder i NFF, og fengselsbetjent Bjarte Engelsen Syse fra Bergen fengsel mener vi må anerkjenne at mange har posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i kriminalomsorgen nå.

I Danmark undersøkte de tilstanden for noen år siden, og det kom fram at fengselsbetjentene i vårt naboland hadde mer psykiske belastninger enn både politiet og soldater som hadde deltatt i internasjonale operasjoner.

Like stort i Norge

Resultatet av den danske undersøkelsen var at 1 av 7 hadde posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

– Det er god grunn til å tro at omfanget er like stort i Norge som i Danmark. Nå må politikerne våkne. Vi gir oss ikke på dette, sier Fredriksen.

I begynnelsen av juni publiserte de YouTube-filmen «Stø kurs mot isfjellet» for å få mer oppmerksomhet rundt temaet.

Filmen er laget av Bjarte Engelsen Syse som jobbet i NRK før han ble fengselsbetjent. I dag jobber han 80 prosent som betjent og 20 prosent som konsulent for forbundet.

Du kan se den her:

Kjemperespons

De to fengselskollegene er overrasket over den positive responsen filmen har fått i sosiale medier, langt utover kriminalomsorgen.

Filmen ligger åpent ute for alle på norsk, og oversatt til engelsk.

En fengselsbetjent forteller om sine erfaringer i en tøff hverdag i Indre Østfold fengsel, og psykiater Randi Rosenquist er også med.

Like etter at filmen ble publisert, kom også Kriminalomsorgens Yrkesorganisasjon (KY) med en film om PTSD i kriminalomsorgen.

De to organisasjonene mener at dette er et enormt problem i Norge og ønsker oppmerksomhet fra politikerne på dette.

– Det haster, sier Fredriksen.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, ved leder Asle Aase (t.v.) og nestleder Tommy Fredriksen, mener det ikke kan vente med tiltak mot psykiske belastningsskader i norske fengsler. (Eirik Dahl Viggen/FriFagbevegelse)

Han er overbevist om at dette er en av hovedgrunnene til masseflukten av fengselsbetjenter i Norge den siste tiden.

– Vi kan ikke sitte og vente lenger på Rambøll-rapporten. Det trengs handling nå, før belastningsskadene på folk som allerede er syke blir større, sier Fredriksen.

På torsdag morgen arrangerer NFF debatt om temaet under Arendalsuka, der blant annet direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet stiller.

Hva er problemet?

Fredriksen får støtte fra Engelsen Syse. Han vet selv hvor tøft det er å stå i utfordrende situasjoner. Nå viser statistikken at det i Norge er flere registrerte volds- og trusselhendelser enn i Danmark.

– I Norge ser vi fortsatt på det subjektivt, som at det er den enkelte betjenten som er problemet, og ikke objektivt at dette skyldes belastningene i jobben. Her kan vi lære av andre og ikke slå oss på brystet og si at vi har verdens beste kriminalomsorg, sier Fredriksen – som blant annet har besøkt Danmark for å lære.

– Både i Danmark og USA ser de på hva de kan gjøre med yrket og ikke enkeltpersonene. Her i landet er holdningen at det er enkeltpersonene som har et problem. Og det er nesten umulig å få diagnosen eller få dette som en yrkesskade da vi bruker Verdens helseorganisasjon (WHO) sine skjemaer, der enkeltpersonen selv må bevise at de har PTSD for å få yrkeserstatning.

I USA bruker de et helt annet skjema, og der er det lettere å få dette påvist, da det er staten som må bevise at de ikke har det. Altså en omvendt bevisbyrde.

Bjarte Engelsen Syse, NFF. (Nina Hanssen/FriFagbevegelse)

– En person med PTSD kan fungere godt i arbeidslivet, men lidelsen kan ligge under overflaten og plutselig dukke opp igjen utløst av en hendelse. Det kan både vært noe på jobben eller privat, sier Engelsen Syse.

Nå håper han at det blir gjort noe med systemet slik at ansatte blir tatt på alvor.

NFF ønsker å påvirke Kriminalomsorgsdirektoratet og justispolitikerne og mener at det haster å iverksette tiltak.

Flere ansatte gir trygghet

Fredriksen er opprørt over at det har vært nedskjæringer i antall ansatte i de siste ti årene i Norge. Han er kritisk til at fengsler reduserer i bemanningen på nattetid, og advarer mot konsekvensene av dette.

Fredriksen har fire strakstiltak til politikerne:

Aldri mer nedbemanning

Anerkjenn PTSD som et yrkesproblem og ikke legg problemet på den enkelte person

Snu bevisbyrden når folk blir syke

Anerkjenn åpenhet, og la folk få prate om problemene

