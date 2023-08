Bondelaget tror ekstremværet øker matprisene

Det er særlig produksjonen av gress, poteter og korn som blir rammet i Norge, ifølge første nestleder Egil Chr. Hoen i Norges Bondelag.

– Korn, det vil si mel og bakverk, og poteter er kanskje enklere å se i butikkhyllene, mens mangel på godt gress påvirker husdyrhold, sier han til DinSide.

Foreløpig er det ikke like stort skadeomfang på store arealer av grønnsaker, frukt eller bær, legger han til.

NHH-professor Frode Steen anslår at det vil være noe forsinkelser før prisendringer i Europa slår inn i Norge.

– Når prisene ikke øker så mye i juli, så er det klart at det ikke er noen opplagte tegn i markedet på at prisene skal ned slik de pleier. Det betyr at vi kan vente oss noen flere prisøkninger utover høsten, sier han.

