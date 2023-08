Vindafjord-drapet: Den dreptes kone er siktet for drap

Kvinnen ble varetektsfengslet i fire uker tirsdag. Hun nekter straffskyld og anket fengslingen på stedet, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har gjennomført flere avhør av vitner og siktede, samt en rundspørring i området.

– Det er gjort beslag på stedet, men vi kan ikke si noe mer om hva dette dreier seg om. Kriminalteknikere vil fortsette arbeidet på stedet, med bistand fra Kripos, sier politiadvokat Christine Kleppa.

Det var klokken 4.06 natt til søndag at politiet via AMK fikk melding om at en mann i 60-årene var funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune. Mannens kone, som er i 40-årene, varslet selv AMK om dødsfallet.

Hun hadde først status som vitne i saken.

– Etter hvert som politiet samlet spor og vurderte hennes forklaring, ble også hennes status endret, sa Kleppa til NTB mandag.

