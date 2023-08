Skjæran vil ha nullvisjon mot drukning

Så langt i år har 53 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge. Det er seks flere enn på samme tid i fjor.

– Hvert år omkommer mange som følge av drukning. Dette er noe regjeringen ser alvorlig på. Derfor tar vi nå grep og vedtar en nullvisjon om ingen omkomne som følge av drukningsulykker. Ett liv tapt til drukning er ett for mye, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Etter flere drukningsdødsfall i sommer tok Siv Jensen til orde for en nullvisjon mot drukning. Hun er leder i Flyte, en paraplyorganisasjon.

– Vi vet at tiltak virker. Altså, for over 20 år siden iverksatte norske politikere nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken. Vi ser at antallet som ble hardt skadd eller drept i trafikken, har gått ned. Men man gjør ingenting tilsvarende i forbindelse med drukningsulykker, sa Jensen til NTB i starten av august.

Nå kommer regjeringen etter. I juli var det 14 som døde i drukningsulykker.

– Antallet drukningsulykker er for høyt, og det er alvorlig. Mine tanker går til dem som har opplevd en ufattelig tragedie. Arbeidet med drukningsforebygging er viktig for regjeringen og for meg personlig, sier Skjæran.

Nullvisjonen skal følges av en handlingsplan

– Vi må få til en samlet nasjonal innsats mot drukningsulykker og økt bevissthet om forebygging. Det er mange flinke aktører som gjør mye bra arbeid på dette feltet, og jeg ser fram til å få gode innspill i det videre arbeidet, sier fiskeri- og havministeren.

