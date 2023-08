Ny rapport utfordrer handlingsregelen

Rapporten «Ingen regel uten unntak», utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Redd Barna og Flyktninghjelpen, finner at det finnes argumenter for å gjøre ekstraordinære uttak av oljefondet, skriver Flyktninghjelpen i en pressemelding.

Et tungtveiende argument for å øke oljepengebruken er at kostnadene knyttet til fremtidige kriser trolig er høyere sammenlignet med om vi forebygger og forhindrer, og at penger som brukes utenfor fastlandsøkonomien ikke er inflasjonsdrivende, finner rapporten.

– Overskuddsnasjonen Norge har en unik mulighet til å bidra til å løse noen av de store utfordringene verden står i, uttaler generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen i pressemeldingen.

Vi bør tenke nytt om oljepengebruken vår, konkluderer rapporten, samtidig som den peker på at å bruke mer enn dagens handlingsregel på 3 prosent vil kreve bredt politisk flertall.

Generalsekretær Brigitte Lange i Redd Barna sier at det med rapporten kommer tydelig fram at Norge har en forpliktelse til å levere på de økende nødhjelpsbehovene verden står overfor.

– Vi ber om at politikerne skaffer seg det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å kunne ta gode beslutninger om hvordan vår formue skal forvaltes til det beste for de kommende generasjonene. Rapporten løfter opp flere områder som krever grundig utredning, men det haster å komme i gang, sier Lange.

[ Ap-lag ertes for «trøstesløse» valgplakater: – Trodde det var fleip ]

[ Oslo Høyre legger seg flat etter Facebook-innlegg ]