Tretten bru kollapset trolig av utmatting – Havarikommisjonen kritiserer Vegvesenet

Tretten bru kollapset plutselig tidlig om morgenen 15. august i fjor.

En lastebil og en personbil var på brua da det skjedde, men ingen ble fysisk skadd.

Kollapset etter utmatting

Rapporten , som er den første av to rapporter fra Statens havarikommisjon som skal legges fram i forbindelse med granskningen, finner blant annet at Tretten bru trolig kollapset som følge av utmatting, altså at den hadde vært utsatt for svekkelse over tid.

Den finner også at brua var prosjektert etter den tidligere norske standarden, som ikke hadde retningslinjer for kontroll mot blokkutrivning som bruddform. Blokkutrvivning vil si at treverket ryker akkurat der treverket er festet til metallet. Brua kollapset mest sannsynlig på grunn av dette.

Våren 2016, seks år før kollapsen, varslet Vegvesenet om store svakheter ved konstruksjonen, men ingenting ble gjort, skrev Aftenposten i august.

Havarikommisjonens rapport finner at brua ikke ble fulgt opp i tilstrekkelig grad av Statens vegvesen i 2016 da brua ikke ble forsterket, og ingen andre tiltak eller restriksjoner ble iverksatt.

Til Vegdirektoratet skrev Vegvesenet at broen ved enkelte punkter på hadde en belastning på 211 prosent. Ifølge brevet hadde brua i teorien en bæreevne som gjorde at den ikke kunne holde oppe stort mer enn sin egen vekt. Rapporten finner at utnyttelsesgraden var på 200 prosent, altså langt over makskapasitet.

Kritiserer Vegvesenet

– SHK er kritisk til at Statens vegvesen ikke fulgte opp dette i tilstrekkelig grad da ingen tiltak eller restriksjoner ble iverksatt, heter det i Havarikommisjonens rapport.

Vegvesenet lover å ta tak i dette.

– Dette er en grundig, god og viktig rapport. Vi stiller oss bak vurderinger og anbefalinger. Når vi nå sitter med fasiten for hvorfor Tretten bru kollapset, så må vi beklage at dette skjedde og sørge for at dette aldri skjer igjen, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

– At brua kollapset, er fullstendig uakseptabelt. Det samme gjelder at anbefalingene om forsterkning fra 2016 ikke ble fulgt opp. Hvordan det kunne skje må vi til bunns i og lære av. Vi støtter derfor fullt ut beslutningen om å gå videre med undersøkelser, sier han.

30. juni i år åpnet en midlertidig ny bru for bilister. Brukollapsen er anslått å koste minst 300 millioner kroner.

SV krever stortingsgranskning

Transportpolitisk talsperson Mona Fagerås i SV sier at det ikke var en uventet kollaps, og peker på at det i brevet fra Vegvesenet til Vegdirektoratet i 2016 ble funnet store svakheter ved brua.

– Dette er krise og fullstendig uforståelig, sier hun.

Hun påpeker at konsekvensene kunne ha blitt enorme og viser til at blant annet 17. mai-toget på Tretten har gått over brua.

– SV på Stortinget kommer til å kreve en granskning Noe slikt må aldri skje igjen, sier hun.

