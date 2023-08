Hafslund: Uten vannmagasinene kunne det vært en 1000-årsflom

Ekstremværet Hans førte til rekordstore vannmasser på store deler av Østlandet, men det kunne vært langt verre om det ikke var for vannmagasinene, skriver Hafslund i en pressemelding tirsdag.

Hafslund startet forhåndstapping i alle magasinene i Hallingdalsfjella etter at de på morgenen 6. august fikk prognoser om at store nedbørsmengder var på vei. Dette ble gjort for å gjøre plass til de store nedbørsmengdene.

Tappingen ble stanset på ettermiddagen mandag 7. august. Til sammen har det vært holdt tilbake rundt 700 kubikkmeter per sekund i magasinene i Hallingdal.

Ved Bergheim ved Nesbyen kulminerte flommen på cirka 1340 kubikkmeter per sekund onsdag, med en døgnvannføring på cirka 1200 kubikkmeter per sekund. Dette tilsvarer om lag en 100-årsflom.

Det er fremdeles en svært høy vannføring og flommen førte til betydelige skader – men uten vannmagasiner kunne det vært 700 kubikkmeter per sekund mer.

– Da hadde det vært 1000-årsflom med uante følgeskader både i Hallingdal, men også lenger ned i Drammensvassdraget, skriver Hafslund.

