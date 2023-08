Ferskt parti får sju representanter på Stortinget på ny måling

– Dette er helt sykt, jo, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe til Dagbladet.

På augustmålingen Norstat har gjort for Dagbladet og Vårt Land får Industri- og næringspartiet (INP) 4,8 prosents oppslutning og sju mandater på Stortinget. Det er ny rekord for partiet som de siste månedene har klatret stadig høyere på målingene.

– Ja, her må jeg bare rette en stor takk til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. De gir oss jo den ene lissepasningen etter den andre, sier Waltherzøe og viser blant annet til elektrifiseringen av Melkøya.

På målingen havner både INP og et MDG over sperregrensa på vippen, mens Høyre er målingens taper med et fall på 2,6 prosentpoeng fra målingen i juni. INP-lederen sier til Vårt Land at det ikke finnes noen garantier for at de vil sikre en ny Solberg-regjering.

– Nei, ikke i det hele tatt. INP har ikke glemt hva Solberg-regjeringen gjorde for vanskeligstilte. INP er derimot tuftet på å bli kvitt fattigdom, utenforskap og helsekøer, sier han.

Partienes oppslutning på målingen (endring fra juni i parentes):

Høyre 28,3 (-2,6), Ap 19,1 (-1,0), Frp 12,2, (-0,7), SV 8,1 (+0,5), Sp 6,3 (-0,4), Venstre 6,3 (+1,6), INP 4,8 (+1,6), MDG 4,2 (+0,6), Rødt 4,1 (-1,0), KrF 3,9 (0,0).

Målingen ble gjennomført fra 8. til 14. august blant 1000 respondenter.

[ De beste TV-seriene – så langt i år ]