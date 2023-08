Aldri målt svakere nyboligsalg enn i første halvår

– Første halvår 2023 er det svakeste første halvår vi har målt på salg og igangsetting av nye boliger. Nå bygges det altfor få boliger, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i en pressemelding fra Boligprodusentenes Forening.

Totalt falt salget av nye boliger med 39 prosent i første halvår i 2023, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det årlig gjennomsnittlige boligbehovet er på 29 384 boenheter. I første halvår ble det solgt 6 945 boenheter og igangsatt 6 138 boenheter, fremgår det.

– Krisen i boligforsyningen rammer førstegangskjøpere og alle som trenger bolig. Nå bygges kapasiteten i boligbransjen ned, og det vil ta lang tid å bygge den opp igjen. Vi er derfor bekymret for fremtidig boligforsyning og den norske boligmodellen, heter det i pressemeldingen.

Tallene for juni viser en fortsatt nedgang i salg, samtidig som det var en liten oppgang i igangsetting. Det er likevel den nest svakeste igangsettingen målt i juni måned. Salget av nye boliger i juni 2023 falt med 20 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Boligprodusentene peker på at det har stor betydning hvilken boligpolitikk lokalpolitikerne fører.

– Det er positivt at boligpolitikk er på dagsordenen, men det viktige er at vi får kommunestyrer som faktisk prioriterer og planlegger for nye boliger. Det er nå behov for raskere og mer forutsigbare plan- og byggesaksprosesser, fremgår det i pressemeldingen.

[ Oslo Høyre legger seg flat etter Facebook-innlegg ]

[ – Kokain er et symptom på et større samfunnsproblem (+) ]