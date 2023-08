Siktet Frp-politiker fra Vestfold er fratatt partimedlemskapet

Det ble klart etter et møte i Frps organisasjonsutvalg mandag, skriver NRK.

Anni Skogman er leder for utvalget. Hun sier at alle skal være trygge i møte med folk fra Fremskrittspartiet.

– Derfor er det veldig viktig for oss å reagere raskt og tydelig når vi får varsler om en sak som dette. Selv om ingen er skyldig fram til det er tilstrekkelig bevist, kan vi basert på saken ikke ha tillit til at vedkommende skal representere partiet. Forhold som kommer fram i denne saken, aksepteres overhodet ikke, sier Skogman.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker. Han ble pågrepet torsdag og er siktet for å ha betalt unge jenter for nakenbilder. Ifølge fengslingskjennelsen har mannen forklart at han har hatt kontakt med de fornærmede jentene, og han har erkjent å ha mottatt «et par» nakenbilder.

Hans forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, sa søndag at mannen nekter straffskyld.

Saken er svært alvorlig, sier Skogman.

– Vi tenker på de som er berørt og tar sterkt avstand fra de handlingene vi er kjent med. Det er viktig for oss å være tydelig på at varslet omtaler handlinger som gjør at vi ikke kan ha tillit, sier Skogman.

