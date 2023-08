Nim: Utsettelsen av solidaritetsmarkeringen etter 25. juni-skytingen var ikke menneskerettsbrudd

Politidirektoratet ba Norges institusjon for menneskerettigheter (Nim) om en vurdering etter at evalueringsrapporten etter angrepet konkluderte med at det var brudd på retten til forsamlingsfrihet å anbefale utsettelse av solidaritetsmarkeringen i dagene etter angrepet.

− Selv om Nim konkluderer annerledes enn evalueringsutvalget rundt de menneskerettslige spørsmålene, vil jeg understreke at det likevel er mye læring for oss i evalueringsrapporten, og at arbeidet med å følge opp de øvrige funnene vil fortsette med høy prioritet fremover, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.