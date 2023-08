Jernbanebrua over Lågen ved Ringebu har kollapset

Brua fikk store skader da Lågen flommet over som følge av ekstremværet Hans. Bane Nor håpet at brua skulle stabilisere seg, men den har nå kollapset, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

– Fundamentet i midten av brua knakk, så den knakk på midten. Vi jobber med å få oversikt og bilder fra stedet, opplyser Bane Nor til avisa.

Bane Nor sitter nå i krisemøte om hendelsen.

Det var onsdag, under ekstremværet Hans, det ble oppdaget at Randklev bru over Lågen i Ringebu hadde fått store skader som følge av flom.

– Den har fått alvorlige skade og er i fare for å kollapse helt. Det vil opplagt ta tid før det kan kjøre tog der, sa pressevakt Olav Nordli i Bane Nor onsdag forrige uke.

Brua, som ble bygd i 1957, er en fagverksbru av stål. Den er direktefundamentert på elvebunnen, skriver avisa.

