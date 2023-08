Arendalsuka er i gang: – Et prakteksemplar på vårt demokrati

– Jeg vil klinke til og si at Arendalsuka er et prakteksemplar på vårt demokrati, og hvordan vi vil at det skal være, erklærte Gharahkhani foran et tettpakket publikum på Kanalplassen i Arendal.

– Nesten ingen interesse, sak eller mening mangler på denne mangfoldige arenaen av stemmer. Det er sånn vi vil demokratiet vårt skal være, fordi det er det som er et levende demokrati, slo han fast i sin åpningstale.

Årets Arendalsuke har slått alle tidligere rekorder: 1681 ulike aktører bidrar med 1970 arrangementer, mens rundt 180 stands fyller opp sentrum av byen de neste fem dagene.

Det meste av det som kan krype og gå av politikere, næringslivsledere, organisasjoner, lobbyister, politiske journalister og andre, setter nå kurs for sørlandsbyen.

Arendalsuka anses også som et viktig oppspark til kommunevalget om en knapp måned. Tradisjonen tro er et av ukas høydepunkter partilederdebatten torsdag kveld.

Programmet antyder også stor interesse for blant annet kunstig intelligens (KI) og havvind.

Arendalsuka ble etablert i 2012, inspirert av Almedalsuken i Sverige, av blant annet daværende fylkesmann i Aust-Agder og SV-politiker Øystein Djupedal.