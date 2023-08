Alle hovedveier på Østlandet åpne igjen etter ekstremværet

Det opplyser Statens vegvesen etter at E134 mellom Drammen og Hokksund ble åpnet natt til mandag.

– Stor innsats fra mange har gjort at vi gjennom helgen har kunnet åpne nye veistrekninger, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Det er fortsatt noen omkjøringer via mindre veier som ikke egner seg for tungtrafikk. For E6 i Innlandet gjelder det strekningene Harpefoss-Frya og Fåvang sentrum.

– Vi oppfordrer tungtransporten til å velge rv. 3 Østerdalen både nord- og sørover. Der er fremkommeligheten best, sier Cato Løkken.

