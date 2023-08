4 milliarder kroner til ny E6 i Sørfold i Nordland

– At vi nå får satt i gang dette prosjektet, er viktig for å binde sammen sør og nord i Norge på en trygg måte. Dette vil også skape viktig aktivitet i bygg- og anleggssektoren lokalt, regionalt og nasjonalt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen setter av penger til prosjektet i statsbudsjettet for 2024 . Vedum presenterte nyheten sammen med fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) i Sørfold mandag.

Deler opp veiprosjekt

– Dette er en merkedag for Nord-Norge. Prosjektet er viktig for å løse utfordringer med tunnelsikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og fremkommelighet, sier Skjæran.

Opprinnelig dreier prosjektet seg om ny vei mellom Megården og Mørsvikbotn. Denne strekningen har i dag 16 tunneler med lav standard og tilfredsstiller ikke direktivet om tunnelsikkerhet. Strekningen har bratte stigninger, og ved stengninger er omkjøringstiden elleve timer.

Prosjektet deles nå opp, men både Vedum og Skjæran understreker at strekningen Sommerset-Mørsvikbotn ikke legges på is.

– Regjeringen ønsker også å sette i gang denne delen så raskt som mulig. Vi vil komme nærmere tilbake til det i Nasjonal transportplan, som legges fram våren 2024, om den videre utviklingen av den resterende strekningen, sier de to.

Planene klare

Å dele opp prosjektet gjør at halvparten av tunnelene erstattes raskere, påpeker Skjæran.

Planene om å ruste opp veistrekningen har vært klare i flere år. Sørfold kommune vedtok en reguleringsplan fra Statens vegvesen i 2016.

Vegvesenet har slått fast at det er store mangler på strekningen. Blant annet er de eksisterende tunnelene for smale til å innfri dagens krav, og de mangler nødvendig sikkerhetsutrustning. Dessuten er det for krappe svinger og for sterk stigning på deler av strekningen.

[ Familier på sosialhjelp: – Vi fryser om vinteren, og jeg går sulten så barna mine skal slippe ]

[ Rødt-lederen: – Det kan bli helt katastrofe ]